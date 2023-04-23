Месси выдвинул ультиматум «Барселоне»

Дата публикации: 23-04-2023

Летом может состояться возвращение Лионеля Месси в «Барселону».



Подробности возможного перехода раскрыл ресурс «Barca Universal», ссылаясь на Херарда Ромеро, обсуждавшего данную тему в «Twitch».



Сообщается, что форвард поставил каталонцам ультиматум. Он требует, чтобы вопрос по его контракту «блаугранас» решили до завершения сезона 2022/2023. Лео не готов долго находиться в ожидании, поскольку в этом случае может не успеть пролонгировать соглашение с «ПСЖ», за который сейчас выступает.



Вскоре Месси исполнится уже 36 лет, поэтому он не хочет на длительный период оставаться без клуба. Если звездный аргентинец не получит предложение от «Барселоны» до конца июня, то его агент намерен договориться с «ПСЖ».