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«Челси» и Почеттино обсуждают срок назначения и трансферы

Дата публикации: 23-04-2023

«Челси» ведет переговоры с Маурисио Почеттино на тему сроков назначения специалиста и будущих трансферов. Именно аргентинец на данный момент является основным вариантом для «аристократов». Информацией поделилось издание «The Independent».

Вероятно, Почеттино начнет работать с «Челси» по завершении сезона 2022/2023. Специалист убедил руководство «синих» понятным видением развития команды. В настоящий момент переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии.

Ситуация еще может поменяться, но пока именно с Почеттино клуб продвинулся в обсуждении контракта дальше, чем с остальными.

Другой приоритетный для лондонцев вариант Венсан Компани вряд ли сможет уйти из «Бернли» до окончания сезона.

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