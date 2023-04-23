«Челси» и Почеттино обсуждают срок назначения и трансферы

Дата публикации: 23-04-2023

«Челси» ведет переговоры с Маурисио Почеттино на тему сроков назначения специалиста и будущих трансферов. Именно аргентинец на данный момент является основным вариантом для «аристократов». Информацией поделилось издание «The Independent».



Вероятно, Почеттино начнет работать с «Челси» по завершении сезона 2022/2023. Специалист убедил руководство «синих» понятным видением развития команды. В настоящий момент переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии.



Ситуация еще может поменяться, но пока именно с Почеттино клуб продвинулся в обсуждении контракта дальше, чем с остальными.



Другой приоритетный для лондонцев вариант Венсан Компани вряд ли сможет уйти из «Бернли» до окончания сезона.