«Ювентус» заинтересован в подписании Кулибали
Дата публикации: 26-04-2023
По информации издания «La Gazzetta dello Sport», летом Калиду Кулибали может быть арендован «Ювентусом».
В подписании защитника «Челси» заинтересован Массимилиано Аллегри, возглавляющий итальянскую команду. Наставник туринцев уже успел переговорить с сенегальцем. В «Ювентусе» не рассматривают вариант с покупкой Кулибали и планируют взять его в аренду.
«Челси» выкупил права на центрбека перед началом текущего сезона за 38 млн евро. Сенегалец подписал с клубом соглашение до июня 2026 года.
В сезоне 2022/2023 Кулибали выходил на поле в составе «аристократов» в 31 встрече (2 забитых мяча, 1 результативная передача).
Рыночная стоимость 31-летнего сенегальца составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).