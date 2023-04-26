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«Ювентус» заинтересован в подписании Кулибали

Дата публикации: 26-04-2023

По информации издания «La Gazzetta dello Sport», летом Калиду Кулибали может быть арендован «Ювентусом».

В подписании защитника «Челси» заинтересован Массимилиано Аллегри, возглавляющий итальянскую команду. Наставник туринцев уже успел переговорить с сенегальцем. В «Ювентусе» не рассматривают вариант с покупкой Кулибали и планируют взять его в аренду.

«Челси» выкупил права на центрбека перед началом текущего сезона за 38 млн евро. Сенегалец подписал с клубом соглашение до июня 2026 года.

В сезоне 2022/2023 Кулибали выходил на поле в составе «аристократов» в 31 встрече (2 забитых мяча, 1 результативная передача).

Рыночная стоимость 31-летнего сенегальца составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).

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