Азар, Вальехо и Одриосола могут покинуть «Реал» летом

Дата публикации: 26-04-2023

Ближайшим летом «Реал» собирается расстаться с несколькими футболистами, на которых не рассчитывает Карло Анчелотти. «Marca» пишет, что основными кандидатами на выход являются Альваро Одриосола, Эден Азар и Хесус Вальехо.



Кроме того, «сливочные» могут попрощаться и с Мариано Диасом, который редко выходит на поле в составе мадридцев.



Диас, Азар и Вальехо пока не рассматривают вариант с уходом из «Реала» и намерены отработать свои контракты до конца, Одриосола готов к смене команды.



В «Реале» не собираются спешить с продажей футболистов, контракты которых не истекли. Руководство «галактикос» готово выслушать пожелания самих игроков относительно будущего продолжения их карьеры.