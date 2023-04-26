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Азар, Вальехо и Одриосола могут покинуть «Реал» летом

Дата публикации: 26-04-2023

Ближайшим летом «Реал» собирается расстаться с несколькими футболистами, на которых не рассчитывает Карло Анчелотти. «Marca» пишет, что основными кандидатами на выход являются Альваро Одриосола, Эден Азар и Хесус Вальехо.

Кроме того, «сливочные» могут попрощаться и с Мариано Диасом, который редко выходит на поле в составе мадридцев.

Диас, Азар и Вальехо пока не рассматривают вариант с уходом из «Реала» и намерены отработать свои контракты до конца, Одриосола готов к смене команды.

В «Реале» не собираются спешить с продажей футболистов, контракты которых не истекли. Руководство «галактикос» готово выслушать пожелания самих игроков относительно будущего продолжения их карьеры.

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