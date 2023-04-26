«Ньюкасл» интересуется Чуквуэзе из «Вильярреала»

Дата публикации: 26-04-2023

В услугах Самуэля Чуквуэзе, принадлежащего «Вильярреалу», заинтересован «Ньюкасл». Информацией поделился ресурс «Relevo».



Сообщается, что скауты «сорок» находятся в Испании, где прорабатывают возможные варианты для будущих трансферов, в число которых входит и вингер «Вильярреала». Прошлым летом Чуквуэзе интересовался «Эвертон», но переезд футболиста в Англию в итоге не состоялся.



Нигериец находится в структуре «Вильярреала» с 2017 года. Его дебют за первую команду состоялся в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего вингера 13 забитых мячей и 11 результативных пасов в 41 игре за испанскую команду.



Контракт Чуквуэзе с «желтой субмариной» действует до июня 2024 года. Transfermarkt.de оценивает нигерийца в 20 000 000 евро.