«Реал» нашел замену Бензема – переговоры стартовали

Дата публикации: 26-04-2023

«Реал» вступил в переговоры с «Челси» относительно трансфера Кая Хаверца. Ресурс «90min» утверждает, что мадридцы намерены оформить переход 23-летнего форварда в летнее межсезонье.



«Сливочные» видят в Хаверце замену Кариму Бензема, который в скором времени может покинуть «Реал».



Хавбек выступает за «Челси» с сентября 2020 года. Хаверц способен закрыть несколько позиций. В текущем сезоне на его счету 41 встреча в футболке «аристократов», в которых он отметился 9 забитыми мячами и 1 ассистом.



Трудовые отношения Хаверца с клубом из Лондона действуют до середины 2025 года. Рыночная стоимость немца ¬¬– 60 млн евро («Transfermarkt»).