Хаби Алонсо может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»

Дата публикации: 26-04-2023

Следующим тренером «Вест Хэм Юнайтед» может стать Хаби Алонсо, пишет «The Sun».



Работа Давида Мойеса, возглавляющего «молотобойцев» в настоящий момент, не устраивает руководство клуба. В текущем сезоне лондонцы после 31 тура имеют в своем активе 34 очка и располагаются на 13-й строчке в таблице АПЛ. Отрыв «Вест Хэма» от зоны вылета составляет всего 6 очков.



Алонсо работает с «Байером», наставником которого он стал в октябре прошлого года. Команда из Леверкузена под его руководством пробилась в полуфинал Лиги Европы, где ей предстоит встретиться с «Ромой». В Бундеслиге «фармацевты» после 28 сыгранных матчей находятся на седьмом месте. Отрыв от лидирующей «Боруссии» (Дортмунд) составляет 16 очков.



Контракт Алонсо с «Байером» действует до лета 2024 года.