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В «Бешикташе» ответили на слухи об интересе к форварду Мулеке из клубов РПЛ

Дата публикации: 26-04-2023

Джейхун Казанчи, занимающий пост гендиректора «Бешикташа», прокомментировал информацию касательно интереса команд РПЛ к Джексону Мулеке. Ранее ряд источников сообщили, что центрфорвард привлек внимание нескольких российских клубов, включая команду из Москвы.

«Интерес клубов из России к Мулеке? Это фейк», - публикует слова Казанчи издание «СЭ».

Мулеке перебрался в «Бешикташ» из «Стандарда». За его трансфер турецкая сторона заплатила 3,35 млн евро.

Трудовой договор 23-летнего конголезца с «черными орлами» рассчитан до 2027 года. В текущей кампании в активе Мулеке 27 поединков (5 забитых мячей, 1 голевой пас).

Рыночный ценник на нападающего составляет 5 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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