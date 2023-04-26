«Фулхэм» может бесплатно подписать защитника «Бенфики» Гримальдо
Дата публикации: 26-04-2023
По окончании сезона Алехандро Гримальдо может сменить «Бенфику» на «Фулхэм».
«Sky Sports» информирует, что «дачники» считают защитника португальской команды отличным вариантом для усиления оборонительной линии. Соглашение Гримальдо с «Бенфикой» истекает летом 2023 года, потому «Фулхэму» испанец может достаться бесплатно. При этом агентам футболиста уже разрешено вести переговоры по новому контракту своего клиента с другими командами.
Гримальдо также интересен «Валенсии», «Милану», «Вильярреалу» и «Ювентусу».
В сезоне 2022/2023 в активе испанца 49 встреч за «орлов» с 5 голами и 14 результативными пасами).
Рыночный ценник на 27-летнего защитника равняется 25 млн евро.