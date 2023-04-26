Конур: «Зенит» хочет приобрести турецкого вратаря «Трабзонспора»

Дата публикации: 26-04-2023

«Зенит» интересуется Угурджаном Чакыром, права на которого принадлежат «Трабзонспору». Информация появилась в Twitter-аккаунте Экрема Конура.



Журналист добавил, что голкипер турецкого клуба также интересен «Шеффилду», «Монако», «Ноттингем Форест» и «Аль-Насру».



Чакыр обучался футболу в структуре «Трабзонспора». За первую команду он впервые сыграл в 2015 году. С того момента вратарь выиграл вместе с «Трабзонспором» 4 трофея. В 2022 году он стал чемпионом Турции.



Соглашение Чакыра с «Трабзонспором» рассчитано до лета 2027 года. В сезоне 2022/2023 на счету Угурджана 39 матчей (16 «сухих» игр).



На сегодняшний день рыночная стоимость 27-летнего стража ворот оценивается в 13 000 000 евро (источник - Transfermarkt.de).