«Реал» хочет подписать Холанда в 2024-м

Дата публикации: 26-04-2023

«Реал» сохраняет интерес к Эрлингу Холанду. «Сливочные» надеются подписать голеадора «Ман Сити» в следующем году.



По информации «AS», «горожане» вскоре могут предложить норвежцу новое соглашение, в котором не будет пункта об отступных. Мадридцев подобное развитие событий не смущает, они твердо намерены заполучить результативного нападающего.



Напомним, «Сити» подписал Холанда перед началом текущего сезона. Англичане заплатили за него дортмундской «Боруссии» € 60 млн.



В сезоне 2022/2023 норвежец отличился 48 раз и отдал 6 результативных передач в 42 встречах за клуб.



Действующий контракт Эрлинга с «Манчестер Сити», которого Transfermarkt.de оценивает в 170 млн евро, в силе до середины 2027 года.