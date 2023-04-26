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«МЮ» готов купить Ливаковича

Дата публикации: 26-04-2023

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить вратарскую позицию. Об этом информирует ресурс «Sportske Jutarnji».

Источник утверждает, что «манкунианцы» заинтересованы в услугах Доминика Ливаковича, выступающего за загребское «Динамо» и сборную Хорватии. Англичане готовы заплатить за кипера 10 млн евро. Именно столько составляют отступные, определенные контрактом хорватского игрока.

В составе «Динамо» Ливакович выступает с 2015 года. В текущем сезоне в его активе 44 игры во всех турнирах (10 встреч без пропущенных мячей). Контракт с 28-летним стражем ворот истекает в 2024 году.

Ливакович блестяще смотрелся на катарском ЧМ, где стал одним из лучших вратарей. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико».

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