Дата публикации: 26-04-2023

«Footmercato» пишет, что «Манчестер Сити» может завершить сотрудничество с Эмериком Лапортом. Испанец готов покинуть клуб по окончании сезона. На защитника претендует «Барселона». Каталонцы занимаются поисками замены для Жерара Пике и считают, что Лапорт является отличным кандидатом на эту роль.



В сезоне 2002/23 испанец выходил на поле в составе «горожан» в 19 играх (1 голевой пас). Трудовые отношения центрдефа с «горожанами» действуют до середины 2025 года.



Отмечается, что «Сити» уже нашел замену для Лапорта. Английский гранд рассчитывает купить на его место Йошко Гвардиола. За игрока «Лейпцига» «небесно-голубые» готовы выложить 110 млн евро.



Хорват связан контрактом с «быками» до июня 2027 года. В текущем сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 37 матчей (3 гола).