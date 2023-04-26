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«Астон Вилла» летом вновь попробует заполучить Смита-Роу

Дата публикации: 26-04-2023

Ближайшим летом «Астон Вилла» предпримет еще одну попытку выкупить контракт Эмила Смита-Роу.

«Sports Mole» сообщает, что бирмингемцы проявляют предметный интерес к атакующему хавбеку и рассчитывают договориться с «Арсеналом» по его трансферу.

Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», прекрасно знаком с сильными качествами Смита-Роу, поскольку ранее был его тренером в лондонской команде.

«Львы» уже пытались подписать полузащитника. Однако их предложение в 35 млн евро «канониры» отклонили. Не исключено, что летом ситуация поменяется, поскольку в «Арсенале» Смит-Роу получает не так много игрового времени. В этом сезоне в активе 22-летнего футболиста всего 12 встреч, в которых он отметился 1 ассистом.

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