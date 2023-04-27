Лукаку может получить шанс в «Челси» при Почеттино

Дата публикации: 27-04-2023

«Челси» примет решение по будущему Ромелу Лукаку в летнее межсезонье. «The Telegraph» пишет, что бельгийцу в случае назначения Маурисио Почеттино могут предоставить еще один шанс проявить себя.



Ранее сообщалось, что аргентинец с большой долей вероятности станет новым тренером «синих». Если это случится, то будущее Лукаку определит Почеттино. Специалист намерен приложить максимум усилий для возвращения бельгийца, несмотря на то, что приоритетным для форварда является вариант с «Интером».



Миланцы арендовали Лукаку минувшим летом за 8 млн евро. В 26 играх за итальянскую команду он отличился 9 раз и отдал 3 голевые передачи. Соглашение бельгийского футболиста с «Челси» действует июня 2026 года.