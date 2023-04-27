«Бавария» намерена обменять Мане на Осимхена с доплатой

Дата публикации: 27-04-2023

Флориан Плеттенберг в своем «Twitter» сообщил, что «Бавария» хочет заполучить Виктора Осимхена.



Инсайдер уточнил, что Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», требует за Осимхена 150 000 000 евро. Центфорвард готов попробовать себя в мюнхенской команде. Однако для «Баварии» сумма, запрашиваемая неаполитанцами, является слишком большой. «Красные» надеются уменьшить стоимость трансфера, предложив «Наполи» Садио Мане. В настоящий момент стороны еще не вели переговоров по данному вопросу.



В текущем сезоне в активе Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 32 играх. Transfermarkt.de оценивает нигерийца в 100 млн евро.



Мане провел за «Баварию» 34 встречи (12 голов, 5 ассистов), а его рыночная стоимость равняется 45 млн евро.