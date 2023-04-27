Сеюнджю подписал контракт с «Атлетико»

Дата публикации: 27-04-2023

Со следующего сезона Чаглар Сеюнджю будет выступать за «Атлетико». Фабрицио Романо сообщил в соцсети, что стороны подписали соглашение со сроком действия до середины 2027 года.



Состав «матрасников» защитник пополнит по окончании сезона. «Атлетико» не придется платить за его трансфер, поскольку на момент перехода соглашение Сеюнджю с «Лестером» прекратит действовать.



Цвета английской команды футболист защищал с лета 2018 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока всего 7 матчей за «Лестер» (без результативных действий). Всего Сеюнджю провел за «лис» 130 встреч, отличившись 3 раза и отдав 1 голевую передачу.



Рыночный ценник на турецкого защитника составляет 15 000 000 евро («Transfermarkt»).