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Леау отказал «Челси» и «Реалу» и продлит контракт с «Миланом»

Дата публикации: 27-04-2023

Рафаэл Леау не хочет покидать «Милан». По информации издания «La Gazzetta dello Sport», у португальца имелись предложения от «Реала» и «Челси». Однако вингер ответил на них отказом, поскольку в миланской команде его все устраивает. Футболист готов подписать с «россонери» новое соглашение.

Срок действия текущего контракта Леау с «Миланом» ограничен летом 2024 года. Стороны уже приступили к обсуждению условий его пролонгации.

За итальянский клуб португалец выступает с августа 2019 года. В сезоне 2022/2023 на счету Рафаэла 41 поединок, в которых он отметился 13 голами и 12 ассистами.

Рыночная стоимость Леау – 80 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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