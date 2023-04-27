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«Интер» хочет подписать форварда сборной Франции

Дата публикации: 27-04-2023

Ресурс «TodoFichajes» информирует, что Маркус Тюрам попал в список трансферных целей «Интера».

«Нерадзурри» ближайшим летом могут расстаться с Ромелу Лукаку, который, скорее всего, по окончании срока аренды вернется в «Челси». В качестве замены бельгийского форварда клуб рассматривает Тюрама. Летом француз станет свободным агентом, поскольку его трудовые отношения с «Боруссией» (Менхенгладбах) действуют до конца сезона. Однако на Маркуса, помимо «Интера», претендуют и другие клубы.

В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего француза 30 матчей (16 забитых мячей, 6 результативных пасов).

Рыночная стоимость Тюрама составляет 32 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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