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«Ливерпуль» отправил скаутов для слежки за Антониу Силвой

Дата публикации: 27-04-2023

«Ливерпуль» продолжает интересоваться Антониу Силвой, правами на которого владеет «Бенфика». В ближайшее время за игрой центрбека будут наблюдать скауты «мерсисайдцев», которые специально для этого отправились в Португалию.

По данным источника, англичане планируют выкупить контракт Силвы в летнее межсезонье. Сумма сделки оценивается в 87 000 000 евро.

У «Ливерпуля» уже есть опыт успешного сотрудничества с «Бенфикой». Прошлым летом «красные» за 80 млн евро выкупили у «орлов» Дарвина Нуньеса.

Силва связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. В этом сезоне он был задействован тренерским штабом в 40 встречах (5 ассистов).

Transfermarkt.de оценивает защитника в 25 млн евро.

Источник – «Football Insider».

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