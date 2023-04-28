1xBet — выбор лучших

Дата публикации: 28-04-2023

БК 1xBet — лидер глобальной беттинг-индустрии, с которым ежедневно играют и зарабатывают миллионы людей. Бренд ворвался в мир беттинга в 2007-м и быстро занял лидирующие позиции. С 2012 года букмекер начал работать онлайн, а в 2021-м была запущена облегченная версия сайта.

Статус топ-букмекера закрепился за 1xBet благодаря постоянной работе над улучшением продукта и эксклюзивными предложениями для игроков. За это БК регулярно получает беттинг-премии мирового уровня. В частности, бренд был отмечен победами в номинации “Самая инновационная партнерская программа” (2019) и “Киберспортивный оператор года” (2020) от SBC. Два года подряд награждается 1xBet и IGA: так, в 2020 году бренд стал “Лучшей беттинговой платформой для ставок на спорт" по версии премии, а в 2021-ом признан “Лучшим live-казино”.

Благодаря качественному сервису и постоянному развитию 1xBet ежедневно выбирают беттеры из разных уголков планеты. Кроме того, среди спонсируемых клубов и турниров 1xBet выбирает лучших: ФК “Барселона”, ПСЖ, ФК “Лилль”, итальянская Серия А и многие другие.

1xBet не только поддерживает знаменитые команды и турниры, но еще и применяет инновационный подход, задавая тренды букмекерской индустрии. С ведущим игровым брендом сотрудничают такие организации, как ESL, OG Esports, Team Spirit, Tundra Esports, MIBR, K23, а фанатам киберспорта предлагается максимально широкая линия на различные популярные дисциплины.

Лицензия на ведение международной деятельности 1xBet была получена в Кюрасао — признанном центре сертификации игорного бизнеса. На данный момент 1xBet функционирует в более чем 50 странах мира, однако не останавливается на достигнутом, постоянно расширяя влияние и продолжая мировую экспансию.

Подробнее о преимуществах глобального бренда, которые выделяют его среди конкурентов — ниже.

Ставки на спорт

1xBet — бренд с мировым именем, который ежедневно выбирают миллионы.

Игроки выбирают 1xBet из-за таких преимуществ:

■ высокие коэффициенты

БК 1хBet предлагает повышенные коэффициенты на множество различных событий, что позволяет рассчитывать на более крупные выигрыши.

■ широкая роспись линии

Пользователям доступны ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта по лучшим условиям — от футбола и тенниса до спидвея и песапалло, а также на политику, шоу-бизнес, науку и экономику.

■ оперативные ставки онлайн

1xBet использует современные технологии, чтобы игроки не теряли ни секунды и могли ставить в нужный момент. Компания дает возможность зарабатывать по максимуму на ставках, сделанных и до матчей, и в режиме live.

■ разнообразные LIVE-трансляции

У 1xBet есть отдельный раздел, посвященный live-трансляциям. Здесь игрокам предоставлен широкий выбор спортивных событий, которые можно смотреть в прямом эфире.

■ инновационные решения

БК 1хBet всегда внедряет самые современные технологии. Облегченная версия сайта, быстрые приложения, продвинутая статистика, экзотические виды спорта в линии — букмекер задает тренды по всем направлениям!

Регулярные бонусы и акции

Игроки 1xBet всегда могут увеличить свой выигрыш, использовать бонусы и участвовать в разнообразных акциях компании. Сразу после регистрации 1xBet предлагает игроку бонус до 120% на первый депозит — сумма может достигать 400$.

Также компания предоставляет доступ к другим популярным предложениям. Среди них: ставки без риска на важнейшие события мирового спорта, бонусы ко дню рождения, кешбэк, акции к большим спортивным событиям с призами в виде топовых смартфонов, роскошных авто и туров на лучшие курорты мира!

С полным списком актуальных предложений от букмекера можно всегда ознакомиться в разделе сайта Promo. Заходите туда и выбирайте вариант, который подойдет именно вам!

Промокоды 1xBet

Промокод - это небольшой набор латинских букв, цифр или их комбинации, который помогает получить тот или иной бонус. В случае с 1xBet речь идет о бонусе на ставки, который может получить любой зарегистрировавшийся у букмекера игрок. Актуальным промокодом, который можно использовать уже при регистрации, является сочетание символов 1x_999074.

Чтобы использовать его, достаточно ввести промокод в специальное поле, которое появляется во время регистрации.

Также игрокам доступна “Витрина промокодов”, которая дает возможность обменять тот или иной бонус на промокод для ставок. Это можно сделать в любой момент, а сама процедура интуитивно понятна и доступна на сайте и в приложениях 1xBet. Важно помнить, что “Витрина промокодов” регулярно обновляется и с ее помощью можно проверить актуальность промокодов, которые игрок мог получить ранее.

Безопасность на первом месте

Защищенность личных данных своих пользователей — приоритет для команды кибербезопасности 1xBet.

Защита распространяется на официальный сайт компании, мобильные приложения, все финансовые данные и сведения из личного кабинета каждого игрока. С помощью передовых протоколов шифрования, а также двухфакторной аутентификации компания обеспечивает безопасность данных своих игроков, предотвращая мошенничество и кражи.

Топовое мобильное приложение

Скачивайте мобильное приложение 1xBet на iOS или Android. Среди основных преимуществ 1xBet App: высокая скорость работы, максимально удобный процесс ставок и легкий вывод средств в любое время в любом месте.

С каждым днем пользователей приложения становится все больше, ведь с 1xBet владельцы смартфонов получают:

■ доступ к ставкам в любой точке планеты в любой удобный момент;

■ оперативную информацию о спортивных событиях из push-уведомлений;

■ просмотр live-трансляций — 10000+ событий в месяц.

Моментальная регистрация

Зарегистрироваться на 1xBet можно буквально за несколько секунд. Все благодаря возможности мгновенно создать аккаунт в один клик. Вы можете зарегистрироваться по номеру телефона, через e-mail, с помощью соцсетей, а также мессенджеров. Никаких длинных и скучных форм — все максимально быстро, удобно и безопасно!





Оперативные ввод и вывод средств

Пополнить счет по всему миру можно с помощью более чем 250 платежных систем. Помимо этого, игроки могут использовать любую удобную им валюту, в том числе и криптовалюту. 1xBet предоставляет возможность делать ставки, используя более 20 криптовалют, среди которых и самые популярные — биткоин, эфириум, лайткоин.

Круглосуточная служба поддержки

Служба поддержки 1xBet работает в режиме 24/7, а задать вопрос можно в специальном онлайн-чате на более чем 30 языках. Чтобы узнать интересующую информацию, можно также позвонить по номеру телефона, указанному на сайте 1xBet, заказать звонок или отправить сообщение на электронный адрес. Сотрудники компании всегда рады ответить на любой вопрос.

1xBet — ваш выбор

15 лет работы 1xBet — история большого успеха. Лучшее подтверждение этому — постоянные победы в престижнейших мировых премиях и сотрудничество с брендами и персонами топ-уровня.

1xBet задает новые стандарты работы, предлагая игрокам широчайший спектр ставок, максимальный комфорт для заработка и топ-сервис. Регистрируйтесь на 1xBet уже сейчас — и побеждайте вместе с топ-букмекером!