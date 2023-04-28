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"Бавария" рассматривает возможность подписания Каземиро

Дата публикации: 28-04-2023

"Бавария" рассматривает варианты для укрепления полузащиты в предстоящее трансферное окно и может подписать бразильского хавбека "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

По информации Kicker главный тренер мюнхенцев Томас Тухель является большим поклонником игры полузащитника манкунианцев Каземиро и хочет видеть его в своей команде.

Действующий контракт бразильца с МЮ подписан до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Каземиро провел 42 матча за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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