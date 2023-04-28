"Полиция совсем сошла с ума". В октябре на матче в Индонезии погибло 182 человека — не наказали почти никого

Дата публикации: 28-04-2023

В марте завершилось расследование одной из самых крупных трагедий в истории футбола — 1 октября минувшего года на матче чемпионата Индонезии "Арема" — "Персебая" погибло как минимум 182 человека, более 600 было ранено. Следствие длилось около полугода, но в его результате реальный срок получил только один человек. Мы погрузились в эту историю с помощью недавней "документалки", выпущенной Vice News.

Несмотря на то, что стадионы всего мира стараются сделать как можно безопаснее для посетителей, трагедии на футбольных матчах еще время от времени случаются. Их сейчас намного меньше, чем еще 30-40 лет назад. Вы ведь, конечно, слышали про "Эйзель" или "Хиллсборо". На "Эйзеле" в Брюсселе на финальном матче Лиги чемпионов 1985 года между "Ливерпулем" и "Ювентусом" после обрушения трибуны погибло 39 человек, более 500 было ранено. В результате давки на "Хиллсборо" в Шеффилде в начале полуфинала Кубка Англии между "Ноттингемом" и "Ливерпулем" скончалось 96 человек, более 200 было травмировано.

Причины трагедий бывают разные. На "Эйзеле" — беспорядки, учиненные английскими болельщиками. По итогам той истории Англия была на пять лет отстранена от еврокубков. На "Хиллсборо" — преступные действия полиции, которая запустила в перегороженный решеткой сектор стадион больше людей, чем он мог вместить, в результате чего образовалась давка.

Кстати, была своя — и очень похожая на "Хиллсборо" — трагедия и в Беларуси. 29 сентября 1979 года на стадионе "Трактор" после матча чемпионата СССР между минским и московским "Динамо" из-за отсутствия разделительных перил случилась давка. В ней погибло 4 человека, еще 30 было ранено. Разумеется, в советских "СМИ" трагедия долгое время тщательно замалчивалась.



То, что произошло в прошлом октябре на стадионе "Канджурухан" в Маланге — это регион Восточной Явы, где проводит свои домашние матчи местная "Арема", — по масштабу превзошло все вышеупомянутые трагедии вместе взятые. Только одна трагедия в истории мирового футбола принесла еще больше жертв — в 1964 году в Лиме на матче между олимпийскими сборными Перу и Аргентины полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, в результате чего возникла давка. В ней погибло 318 человек, более 500 было ранено. Так вот, история, которая произошла спустя более чем полвека в Индонезии, списана с перуанской как будто под копирку.



Матч "Арема" — "Персебая" прошел совершенно спокойно, но завершился поражение хозяев в напряженном противостоянии со счетом 2:3. После финального свистка более трех тысяч болельщиков хозяев в недовольстве вышли на футбольное поле и потребовали встречи с игроками и руководством клуба, дабы высказать претензии. Вместо этого полиция и сотрудники службы безопасности начали вытеснять людей с поля, используя слезоточивый газ. Согласно материалам расследования, в течение 10 минут на поле и рядом со стадионом полиция выпустила более 40 шашек с газом, в результате чего область превратилась в подобие газовой камеры. Зрители, многие из которых уже ничего не видели и задыхались, в панике бросились к выходам, большинство из которых оказались закрыты. Образовалась чудовищная давка. Среди погибших было немало женщин и детей…



"Мы клали тела вот здесь, — рассказывает для Vice News медик Индра Сетьо, который одним из первых прибыл на место происшествия. Он не может сдержать слез. — Там были женщины и дети. Многие лица были сожжены, у некоторых были широко раскрыты глаза. Это не было трагедией, это было бойней. Копы? Они заслуживают как минимум пожизненного заключения. Особенно те, кто отдавал приказы. Там были дети! Вы можете себе это представить? Полиция сошла с ума! Я до сих пор помню лица этих людей"…



В Индонезии давно ведется речь о реформе силовых структур. На протяжении многих десятилетий полиция была фактически единой с вооруженными силами, что позволяло ей действовать практически без ограничений и, соответственно, безнаказанно. Все изменилось в конце 90-х, когда начались студенческие протесты против главы государства диктатора Сухарто (его имя, как и у многих жителей Явы, состоит из одного слова — фамилий там нет). После его свержения полиция стала независимой структурой, однако изменения оказались, по большей части, лишь косметическими. К тому же на футбольных матчах безопасность обеспечивают в основном не обычные полицейские, а Brimob — это так называемый "мобильный бригадный корпус", военизированное тактическое подразделение специальных операций Национальной полиции Индонезии. Целью его существования в первую очередь является борьба с повстанцами и сдерживание толпы. Судя по тому, что произошло в октябре, разницы между уличными беспорядками и болельщиками на футбольном матче, там особо не делается.



Разумеется, государство сразу "приняло серьезные меры". Чемпионат был остановлен, на всех стадионах запустили проверку условий безопасности. Затеяла свое собственное расследование и полиция. "Мы очень сожалеем, что это произошло, и мы хотим послать сообщение людям Маланга о том, что мы возьмем проведем прозрачное, подотчетное и справедливое расследование", — это слова одного из руководителей местной полиции Хендрика Прасетьо. На закономерный вопрос журналиста о том, как можно применять слезоточивый газ там, где есть женщины и дети, полицейский чиновник ответил: "Это не та ситуация, где мы можем разделять, есть ли женщины и дети вокруг. Если бы полиция знала, что это приведет к панике, она бы этого не сделала. Это будет темной историей и дорогим уроком не только для индонезийской полиции, но и для футбольной индустрии".



В качестве официальной причины смерти всех пострадавших были указаны повреждения травматического характера, полученные в результате давки. Однако у многих это вызвало вопросы, особенно с учетом применения газа. Порой родственники даже соглашались на эксгумацию тел. "Если они скажут, что причиной смерти стало отсутствие кислорода, это не так. Газ был токсичным", — говорит Деви Атхон, обычный житель Маланга. Его жена и две дочери в тот вечер не вернулись домой — все трое погибли в толпе. Он уверен, что они были убиты. Аутопсия показала сломанные ребра и внутренние кровотечения. И никаких повреждений от слезоточивого газа. За это, собственно, сразу ухватились власти: "Газом убить нельзя".

Однако несложно прийти к выводу, что именно его применение и стало главным фактором давки. Каковы же результаты расследования? Если вкратце — почти никто не наказан. Под следствие попали всего шесть человек, из них всего трое полицейских. Двое из них в марте были оправданы, еще один получил срок в 1,5 года за служебную халатность — это меньше, чем половина, от максимального приговора. "Они просто наказывают нескольких исполнителей среднего звена, — продолжает отец погибших девушек. — Не высшего, и не низшего. В итоге никто не несет ответственности".



На "Канджурухане" пока больше не играют в футбол — слишком свежи воспоминания. 65-тысяч стадион превратился в мемориал, на который до сих пор несут цветы. Чемпионат Индонезии спустя несколько недель продолжился и завершился в середине апреля. Правда, его результаты мало кого волновали. Гораздо больше болельщиков интересуют, будут ли воплощены слова об ответственности и реформах силовых структур, в реальность.