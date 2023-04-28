Имя Пеле включено в словарь португальского бразильского языка

Дата публикации: 28-04-2023

Имя Пеле включено в словарь португальского языка в Бразилии.

Как сообщает Reuters, имя легендарного бразильского футболиста включено в словарь португальского языка в Бразилии Michaelis. Новая словарная статья была официально представлена в среду на саммите в Пакаэмбу.

"Пеле — кто-то неординарный, кого в силу своих качеств, ценности или превосходства невозможно сравнить с кем-либо или чем-либо, так же, как и Пеле. Прозвище Эдсона Арантиса ду Насименто (1940–2022), который считался величайшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, уникальный.

Примеры: "Он Пеле баскетбола; она Пеле тенниса, она Пеле бразильской драматургии, он Пеле медицины", — говорится в словарной статье.

Ранее в апреле фонд имени Пеле совместно со Sportv запустили кампанию, призванную отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии. Предложение о внесении имени Пеле в толковый словарь собрало более 100 тысяч подписей.

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