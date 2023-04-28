"Шеффилд Юнайтед" вернулся в премьер-лигу спустя два года

Дата публикации: 28-04-2023

После средового матча "клинков" с "Вест Бромвичем" стал известен еще один участник следующего сезона АПЛ.

"Шеффилд Юнайтед" обыграл соперника на своем поле — 2:0 и оторвался от "Лутона" на 7 очков, в то время как преследователям осталось провести всего два матча в "чемпионшипе". Таким образом, "клинки" обеспечили себе прямую путевку в АПЛ, которую они покинули после сезона-2020/21.

Напомним, ранее выход в премьер-лигу себе обеспечил "Бёрнли".

Также известно, что в плей-офф сыграют "Лутон" и "Мидлсбро". Еще на две путевки претендуют сразу 9 команд: "Ковентри", "Сандерленд", "Милуолл", "Блэкбёрн", "Вест Бромвич", "Престон", "Норвич", "Суонси" и "Уотфорд".

До конца регулярного сезона осталось 2 тура.