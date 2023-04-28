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Массимилиано Аллегри оскорбил руководителей "Интера" после вылета из Кубка Италии

Дата публикации: 28-04-2023

Специалист проявил себя не с лучшей стороны.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оскорбил руководителей "Интера" после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии (0:1). "Бьянконери" уступили по сумме двух встреч и покинули турнир.

После финального свистка Аллегри сказал генеральному директору "Интера" Джузеппе Маротте, который ранее работал в "Ювентусе", и менеджеру миланского клуба Дарио Баччину: "Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми!"

Придя в раздевалку, Аллегри сначала резко раскритиковал футболистов своей команды за плохую игру, а затем сказал: "Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов".

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