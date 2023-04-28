Юлиан Нагельсманн не прочь возглавить "Тоттенхэм"

Дата публикации: 28-04-2023

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн хочет возглавить "Тоттенхэм".

Есть информация, что на переговорах со "шпорами" он сосредоточен в настоящее время. Нагельсманну было бы очень интересно возглавить клуб со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Баварии" настаивает на том, чтобы его назначили летом, а не весной. Кроме того, Нагельсманн потребует право решающего голоса в вопросе трансферов. При выполнении этих условий тренер готов возглавить "шпор".