12:18 ()
Свернуть список

«Урал» подписал предварительный контракт с защитником Кики

Дата публикации: 29-04-2023

В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что «Урал» может усилиться португальцем Кики. Инсайдер подчеркнул, что у уральского клуба уже есть предварительная договоренность с левым защитником.

В нынешнем сезоне Кики выступает за «Визелу». Его соглашение с клубом действует до июня 2023 года. «Урал» заключит с португальцем полноценный договор ближайшим летом, когда тот получит статус свободного агента.

Кики является выпускником академии «Порту». Состав «Визелы» он пополнил в августе 2019 года, перейдя из «Белененсеш». В нынешнем сезоне в активе 28-летнего фулбека 28 матчей (1 забитый мяч, 1 ассист).

Рыночная стоимость Кики равняется 0,6 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close