Швайнштайгер может сменить Салихамиджича на посту спортивного директора «Баварии»

Дата публикации: 29-04-2023

Ресурс «Abendzeitung» пишет, что место Хасана Салихамиджича, который занимает пост спортивного директора «Баварии», может занять Бастиан Швайнштайгер.



Сообщается, что боссов «красных» не устраивает работа Салихамиджича. Помимо него, клуб может попрощаться и с Оливером Каном, являющимся председателем совета директоров «Баварии».



Швайнштайгера в мюнхенской команде рассматривают в качестве приоритетного кандидата на место Салихамиджича. Основные конкуренты экс-полузащитника «Баварии» ранее договорились о сотрудничестве с другими командами. Так, Макс Эберль, который также числился в списке кандидатов, теперь работает в «РБ Лейпциг».



Сам Бастиан готов вернуться в «Баварию».