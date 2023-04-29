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«Краснодар» предложил 9 млн евро «Црвене Звезде» за Эраковича. Игрок не хочет ехать в Россию

Дата публикации: 29-04-2023

«Краснодар» намеревается подписать Страхиню Эраковича и готов выложить за него 9 000 000 евро. Соответствующее предложение клуб уже направил «Црвене Звезде», владеющей правами на защитника, пишет «Sport24».

Сербы согласны отпустить Эраковича за предложенную сумму. Судьба трансфера теперь в руках самого игрока, который отрицательно относится к возможности продолжения карьеры в России. Центрдеф рассчитывает перейти в команду из Азии, Европы или США. Предложение от российского коллектива он примет, только если у него не будет более интересных вариантов.

В сезоне 2022/2023 в активе Страхини 39 встреч за «красно-белых». В них он отметился 2 ассистами.

Срок действия трудового договора Эраковича с «Црвеной Звездой» истекает в 2026 году. Ценник на футболиста сборной Сербии равняется 7 миллионов евро (по версии «Transfermarkt»).

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