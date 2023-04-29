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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Гарначо до 2028 года

Дата публикации: 29-04-2023

«Ман Юнайтед» на своем сайте сообщил о пролонгации трудовых отношений с Алехандро Гарначо. Новый контракт с 18-летним аргентинцем будет действовать до середины 2028 года.

Вингер начинал заниматься футболом в академии «Атлетико». «Манкунианцы» выкупили Гарначо в октябре 2020 года. Некоторое время он выступал за молодежные команды «Ман Юнайтед». Дебют Алехандро в основе состоялся в апреле прошлого года.

В текущем сезоне в активе игрока 29 поединков за английский клуб, в которых он отметился 4 голами и 5 результативными пасами.

Рыночная стоимость Гаранчо – 25 000 000 евро (источник - «Transfermarkt»).

В марте 2023 года одаренный футболист получил вызов в сборную Аргентины, но не смог приехать на сбор команды из-за повреждения.

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