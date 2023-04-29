Фелиш хочет остаться в «Челси»

Дата публикации: 29-04-2023

«Sun Sport» утверждает, что Жоау Фелиш хочет продолжить карьеру в «Челси». Португалец не планирует возвращаться в «Атлетико», который владеет его контрактом, ближайшим летом. Форвард надеется, что «аристократы» договорятся с «матрасниками» о продлении арендного соглашения.



Ранее ряд источников сообщили, что Маурисио Почеттино, который, скорее всего, станет новым тренером лондонцев, хотел бы сохранить Фелиша в команде.



Португалец пополнил состав «Челси» в январе. За «синих» нападающий провел 16 игр (2 забитых мяча).



Трудовые отношения Фелиша с «Атлетико» действуют до середины 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 50 млн евро.