12:18 ()
Свернуть список

Фелиш хочет остаться в «Челси»

Дата публикации: 29-04-2023

«Sun Sport» утверждает, что Жоау Фелиш хочет продолжить карьеру в «Челси». Португалец не планирует возвращаться в «Атлетико», который владеет его контрактом, ближайшим летом. Форвард надеется, что «аристократы» договорятся с «матрасниками» о продлении арендного соглашения.

Ранее ряд источников сообщили, что Маурисио Почеттино, который, скорее всего, станет новым тренером лондонцев, хотел бы сохранить Фелиша в команде.

Португалец пополнил состав «Челси» в январе. За «синих» нападающий провел 16 игр (2 забитых мяча).

Трудовые отношения Фелиша с «Атлетико» действуют до середины 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 50 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close