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«Ливерпуль» положил глаз на хавбека «ПСЖ»

Дата публикации: 29-04-2023

«Ливерпуль» проявляет интерес к Ренату Саншешу. Журналист Пит О’Рурк сообщает, что «мерсисайдцы» планируют провернуть трансфер центрального полузащитника «Пари Сен-Жермен» в летнее межсезонье.

Парижане подписали Саншеша перед началом текущего сезона, заплатив за него «Лиллю» 15 000 000 евро. Однако на «Пар де Пренс» 25-летний футболист пока не может проявить себя. У руководства клуба большие вопросы к игре португальца, который не показывает своих лучших качеств и регулярно травмируется. В текущем сезоне на счету Саншеша 22 игры за «ПСЖ» (2 гола).

По окончании сезона «красно-синие», вероятно, выставят хавбека на трансфер, чем хотят воспользоваться англичане. Transfermarkt.de оценивает Саншеша в € 20 млн.

У Саншеша уже есть опыт выступления на Туманном Альбионе. Сезон 2017/2018 он провел в составе «Суонси».

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