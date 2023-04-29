«Ливерпуль» положил глаз на хавбека «ПСЖ»

Дата публикации: 29-04-2023

«Ливерпуль» проявляет интерес к Ренату Саншешу. Журналист Пит О’Рурк сообщает, что «мерсисайдцы» планируют провернуть трансфер центрального полузащитника «Пари Сен-Жермен» в летнее межсезонье.



Парижане подписали Саншеша перед началом текущего сезона, заплатив за него «Лиллю» 15 000 000 евро. Однако на «Пар де Пренс» 25-летний футболист пока не может проявить себя. У руководства клуба большие вопросы к игре португальца, который не показывает своих лучших качеств и регулярно травмируется. В текущем сезоне на счету Саншеша 22 игры за «ПСЖ» (2 гола).



По окончании сезона «красно-синие», вероятно, выставят хавбека на трансфер, чем хотят воспользоваться англичане. Transfermarkt.de оценивает Саншеша в € 20 млн.



У Саншеша уже есть опыт выступления на Туманном Альбионе. Сезон 2017/2018 он провел в составе «Суонси».