«Севилья» нацелилась на защитника из АПЛ

Дата публикации: 29-04-2023

Ближайшим летом «Севилья» планирует приобрести нескольких игроков для усиления состава. По информации ресурса «TodoFichajes», испанцы проявляют интерес к Давинсону Санчесу, принадлежащему «Тоттенхэму».



Защитник связан контрактом со «шпорами» до июня 2024 года, но лондонцы готовы расстаться с ним. О сумме потенциальной сделки не сообщается.



Санчеса «шпоры» приобрели у «Аякса» в 2017 году. За колумбийца «Тоттенхэм Хотспур» заплатил немалую по тем временам компенсацию – 42 миллиона евро.



В текущем сезоне центрбек выходил на поле в 22 встречах, не отметившись в них результативными действиями.



Рыночный ценник на 26-летнего игрока сборной Колумбии равняется 20 млн евро (согласно «Transfermarkt»).