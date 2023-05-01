«ПСЖ» хочет подписать форварда «Арсенала»

Дата публикации: 01-05-2023

Фоларин Балогун может пойти на повышение. К нападающему «Реймса», который в этом сезоне входит в число лучших снайперов французской Лиги 1, присматривается «Пари Сен-Жермен». Информацией поделился ресурс «L'Equipe».



Парижане рассчитывают омолодить состав, а Балогун оптимально подходит для этих целей. Правами на 21-летнего игрока владеет «Арсенал». «Пушкари» готовы отпустить своего подопечного за 30 млн евро.



Балогун обучался футболу в структуре «Арсенала». Однако стать игроком основы лондонцев ему не удалось. В августе прошлого года Фоларина арендовал «Реймс». За французскую команду он провел 33 встречи, в которых отличился 19 раз и сделал 3 ассиста.



Рыночный ценник на форварда равняется 25 000 000 евро («Transfermarkt»).