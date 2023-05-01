Заа готов перейти в «Марсель» ради игры в ЛЧ

Дата публикации: 01-05-2023

Ближайшим летом Уилфрид Заа может сменить «Кристал Пэлас» на «Марсель».



«90min» информирует, что вариант с французской командой привлекает нападающего возможностью выступить в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Предварительные переговоры между агентами ивуарийца и представителями «Марселя» уже состоялись. С учетом того, что топовые команды АПЛ пока не предпринимают попыток подписать Заа, он может согласиться переехать во Францию.



Ранее сообщалось, что «орлы» предложили 30-летнему футболисту 4-летнее соглашение с рекордной для клуба зарплатой. Однако он не спешит пролонгировать контракт, заканчивающийся этим летом.



В сезоне 2022/2023 на счету Заа 7 голов и 3 результативных паса в 26 играх за «Кристал Пэлас».