Топ-клубы Италии хотят подписать Хименеса, «Атлетико» установил ценник за уругвайца

Дата публикации: 01-05-2023

По данным «Calciomercatoweb», летом Хосе Мария Хименес может покинуть «Атлетико». К защитнику «матрасников» присутствует интерес со стороны «Ювентуса» и «Милана». Сумма сделки оценивается в 50 млн евро.



В системе мадридского клуба Хименес оказался весной 2013 года, перейдя из «Данубио». Спустя несколько месяцев состоялся его дебют за «Атлетико». В текущем сезоне в активе 28-летнего уругвайца 30 матчей за команду Диего Симеоне, в которых он отметился 1 забитым голом.



Трудовые отношения Хименеса с «Атлетико» рассчитаны до середины 2025 года. Рыночная стоимость центрбека равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Уругвая Хименес дебютировал в 2013 году. Всего за национальную команду он провел 81 встречу (8 голов).