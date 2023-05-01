«Ньюкасл» готов выкупить Брозовича, но игрока «Интера» хочет подписать и «Барселона»

Дата публикации: 01-05-2023

По окончании сезона за Марсело Брозовича будут бороться сразу несколько топ-клубов, пишет «Mundo Deportivo». Интерес к хавбеку «Интера» проявляет «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» готовы потратить на его трансфер 35 000 000 евро.



Другим претендентом на хорвата является «Барселона». Каталонцы пытались подписать футболиста ранее, но закрыть сделку «сине-гранатовым» так и не удалось.



Права на Брозовича принадлежат «Интеру», за который он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 30 поединков (2 забитых мяча, 1 ассист).



Трудовой договор Брозовича с «нерадзурри» в силе до июня 2026 года. Рыночная стоимость 30-летнего хорвата составляет 28 миллионов евро (по версии портала Transfermarkt.de).