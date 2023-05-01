«Бавария» может подписать форварда «Астон Виллы» в случае срыва переговоров с Кейном

Дата публикации: 01-05-2023

Издание «Daily Mirror» сообщает, что «Бавария» рассматривает вариант с подписанием Олли Уоткинса, права на которого принадлежат «Астон Вилле».



Источник подчеркивает, что мюнхенцы по-прежнему видят в числе основных целей Гарри Кейна, выступающего за «Тоттенхэм». Клуб приложит максимум усилий для оформления его трансфера. Однако если переговоры по Кейну завершатся неудачно, то «Бавария» может попробовать заполучить Уоткинса.



Соглашение Олли с «Виллой» рассчитано до лета 2025 года. В сезоне 2022/2023 форвард выходил на поле в составе клуба из Бирмингема в 36 играх. В них он стал автором 15 голов и 6 результативных пасов.



Transfermarkt.de оценивает 27-летнего англичанина в € 32 млн.