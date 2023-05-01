22:09 ()
Свернуть список

Защитник «Ман Сити» Ляпорт стал главной трансферной целью «ПСЖ»

Дата публикации: 01-05-2023

«ПСЖ» начал поиски нового игрока на позицию левого центрального защитника. В числе приоритетов парижан значится Эмерик Ляпорт, выступающий за «Манчестер Сити». Информацию разместило издание «L'Equipe».

Ближайшим летом стан действующего чемпиона Франции может покинуть Серхио Рамос, соглашение с которым действует до конца сезона. Также пока непонятно, останется ли в клубе Преснель Кимпембе. В связи с этим позиция центрального защитника в команде может стать проблемной. «Красно-синим» нужен игрок с хорошей левой ногой, поэтому клуб решил обратить внимание на Ляпорта.

На счету 28-летнего испанца в текущем сезоне 19 встреч за «горожан» (1 ассист).

Среди других вариантов, рассматриваемых парижанами, значится Люка Эрнандес, принадлежащий «Баварии».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close