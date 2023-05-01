Защитник «Ман Сити» Ляпорт стал главной трансферной целью «ПСЖ»

Дата публикации: 01-05-2023

«ПСЖ» начал поиски нового игрока на позицию левого центрального защитника. В числе приоритетов парижан значится Эмерик Ляпорт, выступающий за «Манчестер Сити». Информацию разместило издание «L'Equipe».



Ближайшим летом стан действующего чемпиона Франции может покинуть Серхио Рамос, соглашение с которым действует до конца сезона. Также пока непонятно, останется ли в клубе Преснель Кимпембе. В связи с этим позиция центрального защитника в команде может стать проблемной. «Красно-синим» нужен игрок с хорошей левой ногой, поэтому клуб решил обратить внимание на Ляпорта.



На счету 28-летнего испанца в текущем сезоне 19 встреч за «горожан» (1 ассист).



Среди других вариантов, рассматриваемых парижанами, значится Люка Эрнандес, принадлежащий «Баварии».