Регистрируйся в приложении 1xBet и получай бонус до $400!

Дата публикации: 03-05-2023

Хочешь получить кучу денег прямо сейчас? Тогда самое время скачать приложение 1xBet, чтобы делать ставки онлайн.

Ставить на спорт через приложение очень удобно. Во-первых, это позволяет не привязываться к компьютеру, делая прогнозы в любой удобный момент. Во-вторых, функционал приложения не уступает веб-версии сайта. И, наконец, в-третьих, регистрация в приложении 1xBet может принести бонус до $400 на первый депозит!

Как это сделать? Для начала нужно скачать мобильное приложение 1xBet. Оно доступно и для устройств с iOS, и для гаджетов с Android, а сам процесс установки займет всего несколько минут.

Для гаджетов с iOS приложение доступно в App Store. Перед скачиванием в настройках аккаунта в App Store нужно выбрать страну, в которой доступно приложение, заполнить поля с личными данными в появившемся окне и скачать приложение.

При скачивании приложения для Android достаточно загрузить файл 1xBet apk прямо с сайта компании. В настройках смартфона нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников, а после этого зайти на сайт 1xBet и выбрать раздел “Приложение для смартфона”. Нажатие кнопки с надписью Android позволяет загрузить и установить файл 1xBet apk.

Процесс регистрации занимает еще меньше времени — его можно выполнить одним нажатием. Перед внесением первого депозита поставь галочку в личном кабинете, указав, что хочешь получать акционные предложения и бонусы.

После этого ты получишь бонус на первый депозит в размере до $400 и можешь наслаждаться всеми достоинствами приложения. Среди них — широкие линии, высокие коэффициенты быстрый вывод средств (200+ вариантов), пуш-уведомления об интересующих тебя событиях и прямые трансляции огромного количества матчей.

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