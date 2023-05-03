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Артета намерен лично вести переговоры с Райсом

Дата публикации: 03-05-2023

Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», уверен, что сможет уговорить Деклана Райса присоединиться к «канонирам». Специалист хочет лично участвовать в переговорном процессе.

«Пушкари», несмотря на неудачи в последних играх АПЛ, гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в сезоне 2023/2024. Теперь клуб рассчитывает усилить состав, а Райс входит в число главных целей лондонцев.

Хавбек связан контрактом с «Вест Хэмом» до лета 2024 года. Продлевать соглашение с «молотобойцами» он не собирается. При этом покидать Лондон Райс также не хочет, потому будет выбирать между «Арсеналом» и «Челси».

Артета надеется лично встретиться с опорником, а клуб он призывает сделать запрос по футболисту сразу после открытия трансферного окна.

Источник – «Mirror».

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