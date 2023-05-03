«Милан» почти договорился с Леау о новом контракте

Дата публикации: 03-05-2023

«La Gazetta dello Sport» пишет, что переговоры «Милана» с Рафаэлем Леау по пролонгации контракта близки к завершению. Стороны должны подписать новое соглашение на 5 лет, согласно которому зарплата португальца составит около 7 млн евро за сезон.



Источник сообщает, что «россонери» уже договорились с «Лиллем» относительно штрафа Леау, который должен получить «Спортинг». Французская команда согласилась, что стоимость левого вингера на момент перехода в «Лилль» составляла порядка 45 000 000 евро, и готова заплатить португальской команде 22 млн евро.



Действующее соглашение Леау с «Миланом» истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего исполнителя 13 забитых мячей и 13 ассистов в 42 встречах.