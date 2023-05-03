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«МЮ» заинтересован в приобретении Хакими

Дата публикации: 03-05-2023

«Football Insider» сообщает об интересе «Ман Юнайтед» к защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими.

Другим претендентом на марокканца считался «Челси». Однако после огромных трат, совершенных клубом в 2 предыдущих трансферных окна, «аристократы» вряд ли смогут позволить себе покупку Хакими с учетом необходимости соблюдения требований финансового «фэйр-плей». Это делает команду с «Олд Траффорд» фаворитом в споре за защитника «ПСЖ».

Парижане ранее говорили о том, что не против расстаться с Хакими ближайшим летом. «Красные дьяволы» готовы выложить за марокканца 60 млн евро, что должно устроить «Пари Сен-Жермен».

В сезоне 2022/2023 Ашраф был задействован в 37 играх (4 забитых мяча и 5 голевых пасов). Его трудовой договор с «ПСЖ» рассчитано до середины 2026 года.

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