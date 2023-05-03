Роналду может вернуться в Мадрид и стать послом «Реала»

Дата публикации: 03-05-2023

По данным издания «El Nacional», Криштиану Роналду планирует уйти из «Аль-Насра». Португалец испытывает заметные проблемы в адаптации в другой стране. В связи с этим он намерен вернуться в Мадрид, где ранее проживал на протяжении 9 лет, будучи игроком «Реала».



Флорентино Перес, занимающий пост президента «галактикос», готов принять Роналду. Португальца могут назначить на одну из должностей в спортивном руководстве мадридцев или послом клуба.



Криштиану пополнил состав «Аль-Насра» в январе 2023 года, заключив с командой договор до середины 2025 года. В футболке коллектива из Саудовской Аравии 38-летний звездный футболист выходил на поле в 15 встречах, отметившись 12 голами и 2 ассистами.