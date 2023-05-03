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«Барселона» определилась с ценой на Рафинью

Дата публикации: 03-05-2023

Не исключено, что по окончании сезона Рафинья покинет «Барселону». Каталонцы, испытывающие определенные финансовые трудности, надеются выручить дополнительные средства, которые могут понадобиться клубу с учетом возможного возвращения Лионеля Месси.

«El Nacional» узнал, какую сумму «блаугранас» планируют получить в качестве компенсации за Рафинью. В «Барсе» будут готовы продать бразильца за 60 000 000 евро. Предложения с меньшей суммой руководство каталонцев рассматривать не будет.

Ранее СМИ писали, что вингером интересуется «Ньюкасл Юнайтед».

В текущем сезоне в активе 26-летнего бразильца 44 игры (10 голов, 11 результативных передач). Контракт Рафиньи с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года.

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