Икарди будет играть в Англии – назван клуб

Дата публикации: 03-05-2023

Карьера Мауро Икарди может продолжиться в АПЛ. Информацию разместил ресурс «Marca».



Источник сообщил, что аргентинец близок к подписанию контракта с «Фулхэмом». Трансфер центрфорварда обойдется «дачникам» в € 12 млн. Еще 3 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусных выплат.



Контрактом Икарди владеет «ПСЖ». Его трудовые отношения с парижанами действуют до июня 2024 года. В лагере действующего чемпиона Франции на нападающего не рассчитывают, потому клуб, скорее всего, согласится продать Икарди.



В сентябре прошлого года Мауро отправился в аренду в «Галатасарай» на 1 сезон. За турецкую команду он провел 21 встречу, записав на свой счет 15 забитых мячей и 8 результативных передач.



Transfermarkt.de оценивает Икарди в 18 млн евро.