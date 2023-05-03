«Бавария» готова продать Мане уже ближайшим летом

Дата публикации: 03-05-2023

В «Баварии» признали, что трансфер Садио Мане оказался неудачным. Форвард, ранее защищавший цвета «Ливерпуля», пока не может адаптироваться в немецком клубе, а конфликт игрока с Лероем Зане только добавил негативных впечатлений от его перехода.



Ресурс «90min» пишет, что Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию», не видит в Мане футболиста основы. В летнее межсезонье «красные» намерены подписать еще одного нападающего. В связи с этим клуб готов продать сенегальца по окончании текущего сезона.



Выручить большую сумму от трансфера Мане «Баварии» вряд ли удастся. Более того, с продажей игрока могут возникнуть проблемы с учетом того, что он вряд ли согласится на существенное понижение зарплаты.