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«Бавария» готова продать Мане уже ближайшим летом

Дата публикации: 03-05-2023

В «Баварии» признали, что трансфер Садио Мане оказался неудачным. Форвард, ранее защищавший цвета «Ливерпуля», пока не может адаптироваться в немецком клубе, а конфликт игрока с Лероем Зане только добавил негативных впечатлений от его перехода.

Ресурс «90min» пишет, что Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию», не видит в Мане футболиста основы. В летнее межсезонье «красные» намерены подписать еще одного нападающего. В связи с этим клуб готов продать сенегальца по окончании текущего сезона.

Выручить большую сумму от трансфера Мане «Баварии» вряд ли удастся. Более того, с продажей игрока могут возникнуть проблемы с учетом того, что он вряд ли согласится на существенное понижение зарплаты.

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