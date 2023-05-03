«Астон Вилла» уверена, что ей удастся подписать Абрахама

Дата публикации: 03-05-2023

По данным «90min», руководство «Астон Виллы» считает, что ближайшим летом клубу удастся заполучить Тэмми Абрахама.



Бирмингемцы хотят вернуть нападающего, вместе с которым команда 4 годами ранее вернулась в Премьер-лигу. Переговоры по его трансферу «львы» начали в феврале. Несмотря на интерес к Абрахаму со стороны европейских топ-клубов, в «Астон Вилле» уверены в удачном завершении сделки.



За «Рому» центрфорвард, являющийся воспитанником «Челси», выступает с августа 2021 года. Его соглашение с «джаллоросси» действует до лета 2026 года.



В текущей кампании в активе 25-летнего англичанина 9 забитых мячей и 7 ассистов в 45 встречах за «Рому».



Рыночный ценник на Абрахама равняется 45 000 000 евро («Transfermarkt»).