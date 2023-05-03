«Барселоне» интересен полузащитник «Ювентуса»

Дата публикации: 03-05-2023

«Барселона» проявляет интерес к Денису Закарии, принадлежащему «Ювентусу». Информацию разместило издание «Fichajes». Хавбек мог оказаться в составе «сине-гранатовых» в январе прошлого года, но тогда борьбу за него выиграли туринцы.



Хави, тренирующий каталонцев, уверен, что Закария сможет усилить среднюю линию клуба. В связи с этим «Барселона» может предпринять еще одну попытку подписать швейцарца.



С сентября 2022 года полузащитник находится в аренде в «Челси». В соглашении прописана опция выкупа, но лондонцы не планируют ее активировать. За «аристократов» Закария провел 13 встреч (1 гол).



С «Ювентусом» швейцарец связан контрактом до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает его в 20 млн евро.